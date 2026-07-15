Per la Gazzetta Rabiot è il migliore della Francia: ma Deschamps lo ha tolto all'intervallo
Ieri sera, durante la semifinale del Mondiale tra Francia e Spagna, è successa una cosa che non era mai accaduta nel torneo: Adrien Rabiot è stato sostituito. In particolare il centrocampista francese del Milan, al netto della gara contro la Norvegia in cui era stato tenuto a riposo in panchina per i 90 minuti, è sempre stato titolare ed è sempre rimasto in campo. Ieri invece, sotto 1-0 all'intervallo, il CT Didier Deschamps ha deciso di sostituitre Adrien Rabiot che, così, ha assistito all'eliminazione dalla panchina.
RABIOT, LA PAGELLA: È IL MIGLIORE
Nonostante abbia giocato sola la prima metà di gara, Adrien Rabiot è stato comunque votato come migliore in campo per la Francia dalla Gazzetta dello Sport. Nulla di trascendentale, un semplice 6 in pagella con questa motivazione scritta: "La certezza del centrocampo francese, viene ammonito subito, la cosa non lo condiziona ma spinge Deschamps al cambio nella pausa".
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