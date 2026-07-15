Romano: "Amorim ha iniziato a pianificare la nuova stagione con Modric"

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Fabrizio Romano aggiorna la situazione riguardante il futuro di Luka Modric con il Milan

Luka Modric e il Milan verso la continuazione del rapporto insieme. Il fuoriclasse croato sembra orientato a rimanere in rossonero secondo quanto emerge dalle indiscrezioni degli ultimi giorni. In particolare è stato Ruben Amorim ad andare in pressing sul giocatore, come da lui stesso confermato una settimana fa in conferenza stampa. Nel suo ultimo video sul suo canale italiano di YouTube, il giornalista Fabrizio Romano ha riportato gli ultimi aggiornamenti in merito alla situazione Modric.

AMORIM HA INIZIATO A PIANIFICARE LA NUOVA STAGIONE CON MODRIC

Gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano sul futuro al Milan del fuoriclasse croato Luka Modric: "Su Modric ribadisco quanto detto negli ultimi giorni: la fiducia del Milan e il fatto che Ruben Amorim ha iniziato a pianificare la nuova stagione insieme alla dirigenza e allo staff con Luka Modric. Nella programmazione è incluso anche lui. Si aspetta l'ultimo segnale da parte di Modric che coinvolge la famiglia nella decisione finale ma da parte sua la tentazione e la voglia di Milan è tanta. C'è tanto ottimismo"