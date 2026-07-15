Ibra consola Maignan dopo l'eliminazione dal Mondiale: il video

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic ha consolato Mike Maignan dopo l'eliminazione dal Mondiale, nella pancia dello stadio di Dallas: il video

Giornata amara, quella di ieri, per i milanisti Mike Maignan e Adrien Rabiot: la loro Francia non è riuscita nell'impresa della terza finale consecutiva al Mondiale ed è stata eliminata in semifinale da una Spagna che nel complesso è stata assolutamente la formazione migliore in campo, meritevole del passaggio del turno. Finisce così il sogno Mondiale dei due calciatori del MIlan che ora saranno impegnati sabato alle ore 23 italiane, a Miami, per la finale 3°-4° posto contro la perdente di Inghilterra-Argentina.

IBRA CONSOLA MAIGNAN DOPO L'ELIMINAZONE: IL VIDEO

Grande delusione come è normale che sia per Mike Maignan e Adrien Rabiot. Il portiere e capitano del Milan è stato consolato da Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno e attuale Senior Advisor del club rossonero, nella pancia dello stadio di Dallas. Il video pubblicato sui social di Dazn Italia mostra Maignan che esce dagli spogliatoi dopo la doccia e saluta Ibra che gli si fa incontro: i due si incamminano poi verso l'uscita parlando l'uno con l'altro.