Antonio Silva si allontana dal Milan: è a un passo dal Bournemouth
Oltre a Mario Gila, arrivato al Milan nel corso dell'ultima settimana, il club rossonero potrebbe portare avanti l'intenzione di inseguire un altro difensore. In questo senso andava letto il ritorno di fiamma del Diavolo per il centrale portoghese classe 2003 Antonio Silva, cresciuto tra le fila del Benfica con cui gioca ancora oggi. Il suo nome era tornato in voga soprattutto perché il giovane calciatore ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club di Lisbona, mettendosi di fatto sul mercato con un solo anno di contratto. Sul giocatore, però, sembra essere arrivata prima la Premier.
ANTONIO SILVA SI ALONTANA DAL MILAN: A UN PASSO DAL BOURNEMOUTH
Non essendo più un colpo prioritario quello del difensore, altri club ne hanno approfittato per "aggredire" la trattativa con il Benfica: è il caso del Bournemouth che oggi è a un passo da Antonio Silva, come ha riferito Gianluca Di Marzio. Il ds delle Cherries è Thiago Pinto, un grande estimatore del giocatore, che vuole chiudere quanto prima questa trattativa.
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