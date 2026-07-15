Finisce il sogno Mondiale di Maignan e Rabiot: sabato la finale per il bronzo
Era la squadra da battere, quella con più talento in assoluto e che fino adesso aveva dominato praticamente in lungo e in largo: eppure la Francia non ce l'ha fatta ed è stata eliminata dalla Spagna in semifinale Mondiale, ieri sera a Dallas. Un colpo gobbo della Nazionale iberica Campione d'Europa in carica che ha giocato una grandissima partita, dimostrando ancora un'organizzazione invidiabile che ha mandato letteralmente in cortocircuito la formazione di Didier Deschamps. Il risultato finale parla chiaro: 2-0 e seconda finale della storia assicurata.
MAIGNAN E RABIOT, FINISCE IL SOGNO MONDIALE
Termina così il sogno Mondiale di Mike Maignan e Adrien Rabiot, i due giocatori del Milan ancora rimasti in corsa per il bersaglio grosso. Il portiere ha giocato tutta la gara da titolare, come accaduto per tutto il torneo; il centrocampista è partito dall'inizio ma è stato tolto all'intervallo sull'1-0 per gli spagnoli. A decidere l'incontro una rete su rigore di Oyarzabal e il gol di Pedro Porro. Il Mondiale dei francesi non è finito qua: sabato 18 alle ore 23 si giocherà la finalina per il bronzo contro la sconfitta della seconda semifinale, in programma oggi, tra Argentina e Inghilterra.
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