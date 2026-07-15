Milan, ora tocca alle cessioni. Gazzetta: "Si punta a 150 milioni totali"

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Dopo due colpi prioritari come attaccante e difensore, ora il Milan si concentrerà sulle cessioni: l'obiettivo è incassare 150 milioni

Il Milan ha approcciato il calciomercato con un atteggiamento aggressivo, inedito durante l'era di Gerry Cardinale. Nel giro di qualche giorno, il club rossonero ha chiuso per due colpi considerati prioritari: è arrivato l'attaccante portoghese Gonçalo Ramos ed è arrivato il difensore spagnolo BMario Gila. Adesso però, anche per finanziarsi i prossimi colpi e rientrare in parte dagli investimenti fin qui fatti, al Milan serve cedere. E serve farlo a tappeto e molto bene.

MILAN, ORA LE CESSIONI: OBIETTIVO 150 MILIONI

Adesso il Milan, iniziato anche il raduno che ha avviato la nuova stagione, può e deve concentrarsi anche sulle cessioni. Una linga lista di nomi e casi che la Gazzetta dello Sport ha provato a riassumere in un pezzo il cui protagonista è Pervi Estupinan. Il titolo dell'articolo della rosea reca scritto: "Estupinan via: ora si vende. Si punta a 150 milioni totali". Poi si legge nel sottotitolo: "L'esterno verso l'Aston Villa. Sul mercato Leao e Gimenez tra i big ma anche Tomori Loftus-Cheek". Facendo una stima del prezzo di ciascuno, viene fuori una cifra vicina ai 150 milioni di euro totali.