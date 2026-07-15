Guidi: "Modric ha molto gradito le mosse del nuovo Milan"

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Luka Modric ha molto gradito come si è mosso il Milan durante questo periodo: dalla scelta di Amorim a quelle di Ramos e Gila

Sono giorni decisivi e ore calde per definire il futuro di Luka Modric, non solo con la maglia del Milan ma in generale nel mondo del calcio. La sensazione preponderante è che il fuoriclasse croato sia deciso a rimanere per una seconda stagione in rossonero dove sia lui che la sua famiglia si sono trovati benissimo. C'è anche un certo senso di incompiutezza per Modric, vista come è finita la scorsa stagione. Della situazione ne ha parlato Marco Guidi nel suo pezzo pubblicato questa mattina sulla Gazzetta dello Sport.

MODRIC HA MOLTO GRADITO LE MOSSE DEL NUOVO MILAN

Marco Guidi racconta quali sono gli elementi che Luka Modric ha considerato, a distanza, in vista di una possibile permanenza al Milan per un'altra stagione: "Mentre stava disputando il Mondiale Luka Modric ha molto gradito le mosse del nuovo Milan. Amorim in panchina, i colpi Gonçalo Ramos e Mario Gila sul mercato. Una delle prime condizioni poste da Modric per non appendere le scarpe al chiodo era giocare per vincere. O almeno competere per farlo".