Amorim ha il gruppo a metà: ecco quando torneranno i nazionali

vedi letture

Ruben Amorim sta cominciando a conoscere i suoi giocatori ma all’appello mancano tutti i big: ecco quando torneranno a disposizione

È iniziata la nuova era in casa Milan. Il raduno di lunedì ha dato ufficialmente il via alla preparazione della stagione 2026/27, la prima con Ruben Amorim sulla panchina rossonera.

Il tecnico portoghese, scelto dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale, avrà il compito di rilanciare il club dopo stagioni complicate. Le prime sedute saranno fondamentali per trasmettere la propria identità tattica, mentre il mercato resta uno dei fronti principali della società.

La dirigenza continua infatti a lavorare per completare la rosa con i rinforzi più adatti. L'obiettivo è consegnare ad Amorim una squadra pronta a competere per traguardi importanti in Italia e in Europa.

Intanto Ruben Amorim sta cominciando a conoscere i suoi giocatori ma all’appello mancano tutti i big. Come ricorda il Corriere dello Sport, molti si aggregheranno direttamente nella tournée in Australia, come Leao e Gonçalo Ramos il 29 luglio, oppure De Winter, Saelemaekers e Jashari il 2 agosto a Perth. Invece Pulisic e Gimenez, lavoreranno a Milanello dal 29 luglio. Gli ultimi a tornare saranno Maignan e Rabiot, il 12 agosto. Estupinan, secondo il programma, dovrà tornare a Milanello il giorno prima della partenza per Perth, ma potrebbe andare via prima per questioni di calciomercato.