Modric sempre di più verso il sì: ecco quando potrebbe essere a disposizione di Amorim
Per il Milan è partita ufficialmente una nuova avventura. Il raduno di lunedì ha inaugurato la preparazione alla stagione 2026/27, la prima con Ruben Amorim alla guida tecnica.
Il tecnico portoghese, fortemente voluto dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale, dovrà riportare entusiasmo e risultati dopo un periodo difficile. I primi allenamenti saranno dedicati all'apprendimento dei suoi concetti tattici, mentre il club continua a lavorare sul mercato.
La dirigenza è alla ricerca dei rinforzi ideali per il nuovo progetto. L'obiettivo è mettere a disposizione dell'allenatore una rosa competitiva per puntare in alto in Italia e in Europa.
Intanto Luka Modric si avvicina alla permanenza in rossonero. Come ricorda il Corriere dello Sport, Amorim ha già sentito in un paio di occasioni il campione croato. Ora i contatti sono con Cardinale: Modric, in questi giorni, ufficializzerà la sua decisione e la sensazione resta ottimistica verso il sì. Nel caso, sarà atteso per il 29 luglio nel tour in Estremo Oriente.
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