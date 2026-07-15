Gila si presenta al Milan sui social: "Un nuovo capitolo"

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Mario Gila, dopo questi giorni frenetici tra trasferimento e primi allenamenti, si è presentato sui social ai tifosi del Milan

Cinque giorni fa il Milan ufficializzava l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio. In circa una settimana il mondo del difensoro spagnolo è stato stravolto: l'arrivo a Milano, la lunga giornata con le visite mediche, l'idoneità e la firma sul contratto, qualche ora per ricaricare le pile e poi subito a Milanello per iniziare la stagione con i nuovi compagni. Insomma giornate frenetiche che verosimilmente non hanno dato tempo a Gila di fermarsi un po', cosa che ha provato a fare questa mattina tramite i suoi canali social.

GILA SI PRESENTA AI TIFOSI SUI SOCIAL: UN NUOVO CAPITOLO

Questa mattina Mario Gila ha deciso di presentarsi sui social ai tifosi del Milan, pubblicando alcuni scatti di questi primi tre giorni di allenamento presso il centro sportivo di Milanello. Tra le immagini anche una in cui si confronta in campo con il tecnico Ruben Amorim e un paio in cui incontra i tifosi accorsi a Carnago nel giorno del raduno. La caption è molto semplice e recita così: "Un nuovo capitolo", con tanto di cuori rossoneri.