Gimenez rassicura: "La caviglia sta migliorando"

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Santi Gimenez parla delle condizioni della sua caviglia dopo l'infortunio sofferto nell'ultima partita del Mondiale

Santi Giménez ha rotto il silenzio dopo i Mondiali per parlare del suo percorso di recupero dopo l'infortunio alla caviglia. Inoltre, l’attaccante messicano ha difeso con forza il ruolo della Nazionale messicana, negando categoricamente che il torneo sia stato un “fallimento” e assicurando che se ne vanno orgogliosi dopo essersi classificati tra i primi 10 al mondo. Infine, “El Bebote” ha espresso il suo pieno sostegno all’arrivo di Rafa Márquez come nuovo CT, difendendolo dalle accuse della stampa che lo dipingono come prepotente, chiarendo che il “Kaiser” è semplicemente una persona riservata. Queste le sue parole raccolte da Junket.

Come stai? "Molto bene, grazie a Dio. La caviglia sta migliorando.”

Dopo il tuo infortunio la gente ha creato un sacco di meme sui social... “Sì, è stato divertente (sorride, ndr)”.

Come bisogna affrontere questo tipo di situazioni? Perché sappiamo che sei stato molto criticato per non aver disputato un buon Mondiale e, purtroppo, per questo infortunio. “No, abbiamo disputato un ottimo Mondiale. Credo che ce ne andiamo a casa orgogliosi perché abbiamo dato tutto in campo. È stato un grande Mondiale, soprattutto perché credo che la gente abbia fatto fruppo..”

Essere tra le migliori sedici squadre, credo che questo dica molto su quello che avete fatto... “Sì, assolutamente. Siamo molto felici, molto contenti e puntiamo a fare di più".