Tonali "benedice" Comotto: il commento di Sandro sotto al post del talento rossonero

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Sandro Tonali ha commentato il post di Christian Comotto sull'inizio della stagione: una sorta di benedizione

In questi primi giorni di allenamento al centro sportivo di Milanello, con la stagione che è ufficialmente iniziata, uno dei nomi di gran lunga più chiacchierati è quello del giovane talento rossonero Christian Comotto. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, l'anno scorso ha avuto la prima esperienza in un club professionistico in Serie B con lo Spezia: a livello di squadra molto male, a livello individuale molto bene. Difatti Comotto è tornato alla casa base e ora punta a fare colpo sul nuovo tecnico Ruben Amorim.

TONALI BENEDICE COMOTTO: IL COMMENTO

Il Milan crede tanto in Comotto, esattamente come in Camarda, e infatti sta già lavorando per blindare entrambi i giocatori fino al 2031. Per questa stagione in particolare Comotto potrebbe anche convincere Amorim a tenerlo in rosa ma prima di ogni valutazione bisognerà far passare queste prime settimane di allenamento. Intanto il baby talento, dopo il giorno del raduno, ha pubblicato un post con scritto: "Tornato al lavoro". Tra i commenti spicca quello di Sandro Tonali, ex Milan e quasi un fratello maggiore per Comotto, che ha risposto con una semplice parola, quasi un incoraggiamento: "Correre".