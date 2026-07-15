Derbyssimo Legends, Chicco Evani si racconta: dall'era Sacchi alla finale di Coppa dei Campioni saltata

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Questa sera alle 22 sul canale YouTube @realderbyssimo l'intervista esclusiva all'ex rossonero con Stefano Fisico e Stefano Eranio

Nuovo appuntamento questa sera alle ore 22 sul canale YouTube @realderbyssimo con Derbyssimo Legends, il format dedicato ai grandi protagonisti della storia rossonera.

Ospite della puntata sarà Chicco Evani che, intervistato da Stefano Fisico e Stefano Eranio, ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera in maglia Milan. Dall'esordio in Prima Squadra al cambio di mentalità portato dall'arrivo di Arrigo Sacchi, passando per il valore di un gruppo vincente capace di dominare in Italia e in Europa.

Nel corso dell'intervista, Evani racconterà anche alcuni momenti particolarmente significativi del suo percorso, tra cui la grande delusione per l'infortunio che gli impedì di disputare una finale di Coppa dei Campioni.

Come di consueto, alle ore 18 sarà disponibile in anteprima e in esclusiva sui canali Instagram di Derbyssimo una pillola tratta dall'intervista completa, che andrà in onda questa sera alle 22 sul canale YouTube @realderbyssimo.