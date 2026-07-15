Collavino (dg Udinese) su Zaniolo: “Le parti stanno parlando, credo alla fine si arrivi alla fumata bianca”

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Collavino parla della situazione Zaniolo-Udinese

Il direttore generale dell'Udinese Collavino, a margine della presentazione della prima maglietta ufficiale che i bianconeri indosseranno nella Serie A 2026/2027, ha parlato della situazione Zaniolo. Queste le sue parole.

"Le parti stanno dialogando quindi in questo momento bisogna pazientare ancora un po' perché non è stato eretto un muro, c'è un dialogo in corso quindi in questo momento è meglio non commentare oltre per evitare anche speculazioni di ogni tipo. Lasciamo che le parti coinvolte lavorino in maniera serena, io credo che alla fine si possa arrivare ad una soluzione positiva, spero anche in termini abbastanza rapidi".