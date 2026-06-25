Goncalo Ramos, i numeri dell'ultima stagione condizionati dallo status di riserva
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Questi i numeri di Goncalo Ramos, obiettivo di mercato del Milan, nell'ultima stagione al PSG: il portoghese non era tra i titolari
È finalmente partito il calciomercato del Milan. Da capire se la trattativa andrà effettivamente in porto, ma ne è cominciata una: offerta ufficiale dei rossoneri al Paris Saint-Germain per Goncalo Ramos, attaccante classe 2001: sul portoghese ci sono anche altre squadre e il Milan proverà a chiudere in fretta.
GONCALO RAMOS, I NUMERI AL PSG
Nell'ultima stagione Ramos ha collezionato 45 presenze totali, 12 gol e 2 assist in 1704 minuti: un gol ogni 142 minuti e una media di soli 37 minuti a partita. Il portoghese, infatti, è sempre stato considerato una riserva da Luis Enrique ed ha giocato da titolare solo 16 volte. In Ligue 1 ha segnato 6 gol, in Champions League 2, in Coppa di Francia 2, in Supercoppa francese 1 e in Supercoppa UEFA 1.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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