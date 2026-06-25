Ecuador-Germania, le formazioni ufficiali: Estupinan va in panchina

Ecuador-Germania, le formazioni ufficiali: Estupinan va in panchinaMilanNews.it
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Oggi alle 21:35News
di Manuel Del Vecchio

Alle 22 c’è Ecuador-Germania, partita valida per la terza e ultima giornata del girone E dei Mondiali. Queste le formazioni ufficiali della sfida: il milanista Estupinan va in panchina.

ECUADOR (4-4-2): Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Vite, M. Caicedo, Angulo; Plata, E. Valencia. A disp. Ramirez, Valle, Alcivar, Arevalo, J. Caicedo, Castillo, Estupinan, Medina, Minda, Paez, Porozo, Preciado, Rodriguez, Torres, A. Valencia. CT. Sebastian Beccacece.

GERMANIA (4-4-2): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. A disp. Baumann, Nubel, Amiri, Anton, Beier, Goretzka, Gross, Leweling, Ouadraogo, Stiller, Thiaw, Undav, Woltemade. CT. Julian Nagelsmann.