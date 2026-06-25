Mirabelli: "Al tempo dei cinesi si respirava forte il Milanismo, ci era trasmesso dall'ambiente. E l'abbiamo fatto pesare dappertutto"

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L'ex DS del Milan Massimiliano Mirabelli racconta dell'orgoglio di rappresentare i colori rossoneri ai tempi della proprietà cinese

Massimiliano Mirabelli, Direttore Sportivo del Milan al tempo dei cinesi e oggi al Padova, è stato intervistato da Carlo Pellegatti. Nel corso della chiacchierata l'ex ds rossonero ha raccontato di come ha affrontato quel periodo con grande orgoglio nel rappresentare i colori rossoneri.

In quel Milan c'era il Milanismo? “Si respirava forte questo milanismo, ci era trasmesso da tutto l’ambiente. Ci siamo calati in questo milanismo, ci siamo stati nonostante noi non siamo, come altri, ad aver avuto un vissuto da Milan come ha potuto fare qualche ex calciatore che poi è diventato dirigente. Però c’era forte e lo portavamo avanti e lo facevamo rispettare il fatto che eravamo il Milan. Ti posso garantire che dappertutto l’abbiamo fatto sempre pesare. Non c’erano situazioni semplici da sbrogliare in quel tempo, eppure sono state poco decantate. Se fossero state fatte da qualcun altro sarebbero ancora sui giornali, però vi posso garantire ci siamo fatti valere su tante situazioni”.