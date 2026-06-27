Ceccarini e il retroscena sull'affare Ramos: "è stata una trattativa portata avanti al riparo dei riflettori e praticamente conclusa nelle ultime ore"

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Nel corso del suo editoriale per TMW il direttore Niccolò Ceccarini ha datto la sua sull'oneroso affare che porterà Gonçalo Ramos al Milan.

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il direttore Niccolò Ceccarini è intervenuto sui più caldi ed importanti temi d'attualità legati al calciomercato della Serie A, soffermandosi anche, e soprattutto, sull'onerosissima operazione che vedrà nelle prossime settimane Gonçalo Ramos diventare un nuovo giocatore del Milan:

"E anche il Milan si è mosso alla grande. Tutto in gran segreto. Cardinale dopo la rivoluzione tecnica e societaria non ha perso tempo e si è subito adoperato per regalare ad Amorim un acquisto che sarebbe stato già tanto utile anche la scorsa stagione. Quella di Gonçalo Ramos è stata una trattativa portata avanti al riparo dei riflettori e praticamente conclusa nelle ultime ore con il Paris Saint Germain. Anche in questo caso un affare dai costi elevatissimi: 65 milioni di euro più 5 di bonus. Mai nella sua storia il Milan aveva speso una cifra del genere per un giocatore. Ramos sarà il centravanti del presente e del futuro".