Per il futuro di Modric bisogna aspettare la fine del Mondiale, ma non è da escludere una sua permanenza al Milan

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Negli studi di DAZN Fabrizio Romano ha fatto il punto in casa Milan soffermandosi anche sul futuro di Luka Modric, tutt'altro che deciso

Nel pre partita di Croazia-Ghana, sfida valida per la terza ed ultima giornata del Gruppo L di questo Mondiale, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano è intervenuto negli studi di DAZN facendo il punto in casa Milan, soffermandosi in modo particolare anche sul futuro di Luka Modric:

"Su Luka Modric dobbiamo aspettare la fine del Mondiale perché ha comunicato a tutti, ai suoi agenti, ai suoi famigliari, di voler pensare solo e soltanto alla Croazia. Dopo il Mondiale Modric comunque vorrà parlare con il Milan, con Amorim, con la dirigenza, capire di programmi ci sono. L'amore per il Milan di Luka Modric non è assolutamente finito, e Modric sta ancora pensando di restare al Milan nonostante la mancata Champions League di questa stagione. Valutazioni ancora in corso. Non escluderei una permanenza di Luka Modric".