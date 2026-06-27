Dal Portogallo: Milan sulle tracce di Antonio Silva per rinforzare la difesa

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Dopo l'attaccante il Milan potrebbe presto cominciare a lavorare per mettere a disposizione di Ruben Amorim anche un nuovo difensore centrale

Il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi a Gonçalo Ramos. Dopo l'arrivo dell'attaccante, la proprietà rossonera lavorerà in sinergia con Ruben Amorim per regalargli almeno un rinforzo per reparto, costruendo così una squadra solida e competitiva in vista di una stagione che vedrà il Diavolo impegnato su più fronti, nazionali e non.

Una delle priorità di Amorim per questo calciomercato è sicuramente il difensore centrale, con diversi nomi che già sarebbero stati accostati al Milan in queste ore. Uno di questi è quello di Antonio Silva, difensore classe 2003 del Benfica con il contratto in scadenza nel 2027. In Portogallo parlano di un Diavolo seriamente interessato al centrale portoghese, la cui valutazione, stando a dati Transfermarkt, dovrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro.