Ceccarini approva l'affare Ramos: "Sarà il centravanti del presente e del futuro"
Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il direttore Niccolò Ceccarini è intervenuto sui più caldi ed importanti temi d'attualità legati al calciomercato della Serie A, soffermandosi anche, e soprattutto, sull'onerosissima operazione che vedrà nelle prossime settimane Gonçalo Ramos diventare un nuovo giocatore del Milan:
"E anche il Milan si è mosso alla grande. Tutto in gran segreto. Cardinale dopo la rivoluzione tecnica e societaria non ha perso tempo e si è subito adoperato per regalare ad Amorim un acquisto che sarebbe stato già tanto utile anche la scorsa stagione. Quella di Gonçalo Ramos è stata una trattativa portata avanti al riparo dei riflettori e praticamente conclusa nelle ultime ore con il Paris Saint Germain. Anche in questo caso un affare dai costi elevatissimi: 65 milioni di euro più 5 di bonus. Mai nella sua storia il Milan aveva speso una cifra del genere per un giocatore. Ramos sarà il centravanti del presente e del futuro".
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