Dopo Ramos, Mendes ancora protagonista sul mercato del Milan: sta lavorando a due cessioni

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Dopo l'affare Ramos Jorge Mendes starebbe lavorando anche a due cessioni importanti del Milan, confermando la sua centralità nelle manovre rossonere.

Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, Jorge Mendes è sempre più centrale e protagonista nelle manovre di calciomercato del Milan. Dopo ave avuto un ruolo chiave nell'arrico in rossonero di Gonçalo Ramos, che ricordiamo sarà l'acquisto più oneroso nella storia del Diavolo, l'agente portoghese starebbe ora lavorando anche sulle uscite, due in particolare.

La prima è quella di Santiago Gimenez, che piace in Portogallo, al Porto. La seconda è quella di Rafael Leao, che avrebbe confermato la volontà di lasciare il Milan nonostante l'arrivo in panchina di un connazionale, ovvero Ruben Amorim. Intanto il club consegna al tecnico portoghese il centravanti richiesto, in un'operazione che con tutti i bonus potrebbe arrivare a sfiorare anche gli 80 milioni di euro.