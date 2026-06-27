Casadò-Milan, Romano: "Ad oggi non c'è nulla di concreto"

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Dopo il colpo Gonçalo Ramos Fabrizio Romano ha svelato qual è la prossima priorità di Ruben Amorim sul mercato.

Nel corso del consueto video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan svelando la prossima priorità di Ruben Amorim per rinforzare la sua squadra: “Gonçalo Ramos è solo l’inizio perché il Milan vuole fare altro sul mercato, senza urgenze come è stato nel caso di Ramos. C’era necessità di muoversi in fretta, evitare che si portasse questa vicenda verso la fine del mondiale e a quel punto perdere il giocatore, che era una possibilità concreta considerato l’interesse di altre squadre. Il Milan è andato all-in e ha chiuso per il giocatore in grande fretta.

Il Milan però non si ferma, perché durante le riunioni interni di questi giorni con Ruben Amorim coinvolto, la prossima priorità, poi vedremo perché il mercato lo detta lui stesso, riguarda anche un difensore centrale. Dopo l’attaccante nei primi meeting, ancor prima che Amorim diventasse ufficialmente l’allenatore del Milan, ancora nella fase di valutazione da parte di Cardinale, aveva detto di prendere un attaccante forte, e da qui l’operazione Gonçalo Ramos. Adesso l’indicazione di Amorim si è spostata su un difensore. Cioé sento che si parla di diversi nomi, ma il difensore è una delle priorità, anche più del centrocampista, in ordine di tempo. Non è escludiamo che il Milan li prenda entrambi, ma il difensore è al 100% una priorità di Ruben Amorim. Si lavorerà su questo discorso, si valuteranno diverse opzioni, ma il tecnico portoghese vuole aggiungere una pedina lì, un difensore di livello, per il suo Milan versione ’26/27. E da lì si concentreranno i prossimi sforzi del Milan, anche dal punto di vista economico oltre che di ricerca del profilo giusto”.

Su Casadò

“Casadò lascerà il Barcellona quest’estate, perché ha giocato molto poco. Sarebbe tutta plusvalenza per il Masia, ma soprattutto nelle gerarchie del Barça è scivolato indietro. Il fatto che Casadò possa andare via, è vero, come non lo è il fatto che sia stato ad un passo dal Monaco. Occhio anche all’Arabia, perché ci sono delle possibilità in Arabia Saudita per Casadò. Bisogna capire in questo caso se il giocatore vuole aprire alla possibilità di andare in Arabia o meno. Tra le tante domande che riceviamo sul Milan, al momento posso dirvi che non è partita una vera e propria trattativa. È chiaro che quando parli con Jorge Mendes i nomi sul tavolo ce ne sono tanti. Mendes ha una marea di clienti, ma al momento su Casadò il Milan non ha chiesto a Mendes di avviare l’operazione. Che sia stato offerto non ho dubbi, ma ad oggi non è in piedi né concreto. Aspettiamo”.