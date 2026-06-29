MN - Russo (DAZN) su Ramos: “Scelta migliore che il Milan potesse fare, mi è piaciuta la tempistica dell’affare”

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In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di DAZN Marco Russo ha commentato i più importanti temi d'attualità legati al Milan

Da Ruben Amorim come manager-allenatore a un Milan senza una figura portante nel calcio italiano come quella di un direttore sportivo, passando per il clamoroso affare Gonçalo Ramos al futuro, incerto, di Rafael Leao. Di questo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di DAZN Marco Russo. Di seguito un estratto delle sue parole.

Sull'affare Gonçalo Ramos

"Dal punto di vista tecnico indiscutibilmente è la scelta migliore che il Milan potesse fare. Mi è piaciuta tantissimo la tempistica. Il Milan ha perso un sacco di tempo in passato, su questo ha affrettato i tempi. Vuole recuperare tutti gli errori che sono stati fatti e tutto il tempo che è stato perso. Uno è un segnale, forte, perché se tu, così, metti 74 milioni di euro sul mercato per prendere il centravanti, dimostri di rimboccarti le maniche e che sei stracerto che andrà bene, soprattutto se investi quei soldi lì".