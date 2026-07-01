Goncalo Ramos è il diciannovesimo giocatore a vestire sia la maglia del Milan che quella del PSG
Gonçalo Ramos continua una "tradizione" che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede: è il diciannovesimo calciatore ad aver vestito la maglia del PSG e del Milan
Gonçalo Ramos da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan: arriva a titolo definitivo dal PSG per circa 70 milioni di euro e firma un contratto valido fino al 30 giugno 2031.
Il portoghese è il diciannovesimo calciatore della storia che veste sia la maglia del Paris Saint-Germain che quella del Milan: prima di lui ci sono stati Ray Wilkins, George Weah, Bruno N'Gotty, Leonardo, Marco Simone, Ronaldinho, Mario Yepes, Vikash Dhorasoo, Alex, Jeremy Menez, Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Gianluigi Donnarumma, Mike Maignsn, Fodé Ballo-Touré, Alessandro Florenzi, Yacine Adli.
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