MN - Secondo giorno di lavoro a Perth: ecco com’è andata la giornata di ieri

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Il resoconto della prima giornata a Perth e l’allenamento di oggi.

Il Milan è arrivato a Perth, Australia, per la sua tournée estiva. Il club rossonero ha concluso nel primo pomeriggio italiano la sua prima giornata di lavoro dall'altra parte del globo. Il gruppo guidato dal nuovo tecnico Ruben Amorim, accompagnato anche dal dirigente Bobby Gardiner, è stato accolto con grande entusiasmo dai tantissimi tifosi rossoneri australiani o italiani che vivono in Australia.

MILAN, GIORNO UNO A PERTH: IL RESOCONTO

La prima giornata del Milan a Perth si è aperta con un incontro istituzionale molto simbolico. Ruben Amorim e Matteo Gabbia sono stati accolti presso l'Hotel Crown Crystal Club da Rita Saffioti, Deputy Premier del Governo della Western Australia. Qui si è tenuta anche una conferenza stampa con giornalisti locali e italiani. Alle ore 15.30 la squadra è scesa sul campo di allenamento, presso il "Sam Kerr Football Center". Il gruppo ha svolto una prima parte di attivazione in campo con l'esecuzione di torelli ed esercitazioni atletiche; nella seconda metà parte tattica conclusa con una partitella e una serie di tiri in porta. Dopo l'allenamento foto e autografi per i rossoneri con giovani calciatrici. Oggi l'allenamento è previsto alle ore 15.30 locali, alle 9 del mattino italiane.