Amorim svela: “Ho parlato con Baresi e Massaro, conosco la cultura del club perché lo tifo da sempre”

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Le parole di Amorim rilasciate ai media nella sua prima giornata a Perth.

Ruben Amorim, arrivato a Perth con la squadra per la tournée estiva, ha parlato così durante il momento dedicato ai media. Questo un estratto le sue parole.

"Sono davvero felice e onorato di essere stato l'allenatore del Manchester United ma adesso sono al Milan. Ho parlato con alcune persone del club: con Massaro, con il signor Baresi ho scambiato alcuni messaggi. Questa è la cosa più importante adesso, capire in che tipo di club mi trovo e qual è la sua storia. Per me questa volta è stato tutto più facile, perché sono tifoso del Milan da quando ero bambino quindi conosco la cultura del club, la sua idea e la sua storia"