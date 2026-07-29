Amorim spiega: “Vogliamo lavorare con i giovani, ma serve anche gente con esperienza che li faccia crescere”

Amorim spiega: “Vogliamo lavorare con i giovani, ma serve anche gente con esperienza che li faccia crescere”MilanNews.it
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Oggi alle 07:50News
di Andrea La Manna
Amorim parla ai media appena arrivato a Perth.

Ruben Amorim, arrivato a Perth con la squadra per la tournée estiva, ha parlato così durante il momento dedicato ai media. Questo un estratto le sue parole. 

"Ma tutto questo appartiene al passato, mentre il nostro obiettivo è costruire un nuovo futuro. Io voglio una squadra che comprenda giovani, perché è davvero importante non solo per il nostro club ma anche, per esempio per la nazionale. Come potete vedere stiamo portando tanti giovani con noi, affinché un giovane possa avere successo dobbiamo mettergli attorno anche dei giocatori di esperienza".