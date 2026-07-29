Diawara saluta il Troyes sui social: "Me ne vado con gratitudine e orgoglio"

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Sankhoun Diawara si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan e ha già salutato il Troyes che lo ha cresciuto in Francia

Il terzo acquisto per la prima squadra del Milan è il difensore franco-senegalese classe 2006 Sankhoun Diawara. Il club rossonero ha acquistato il calciatore dal Troyes, club di seconda divisione francese dove ha fatto tutta la trafila del settore giovanile. Nella giornata di ieri, Diawara ha sostenuto le visite mediche di rito, ha ottenuto l'idoneità sportiva e poi ha firmato il contratto presso la sede rossonera a Casa Milan. Nelle prossime ore sarà annunciato e volerà alla volta di Perth dove si unirà la squadra.

IL SALUTO DI DIAWARA AL TROYES

In attesa che tutto divenga definitivo e ufficiale, Sankhoun Diawara ha già salutato ieri in serata la squadra che lo ha accompagnato per tutti questi anni, il Troyes: "Grazie all’ESTAC per questi 7 anni. Lascio il club con ricordi che non dimenticherò mai. Qui sono cresciuto come giocatore, ma soprattutto come uomo. Ho avuto la fortuna di vivere momenti incredibili, come la Coppa Gambardella, di giocare le mie prime partite da professionista e di vincere il titolo di campione di Ligue 2. Questi momenti resteranno scolpiti per sempre. Grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnato ogni giorno: gli allenatori, lo staff, i miei compagni di squadra, i dipendenti del club e tutte le persone che hanno creduto in me fin dall'inizio. Oggi per me inizia un nuovo capitolo. Me ne vado con tanta gratitudine e con l'orgoglio di aver indossato questi colori".