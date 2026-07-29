Obiettivo seconda stella? Gabbia: "Chiunque indossi questa maglia ha l’obbligo di fare il massimo"
Dopo due stagioni come quelle passate, in cui la Champions League è stata mancata colpevolmente per due anni di fila, il Milan non può più sbagliare quest'anno e deve tornare a vincere. Questo Matteo Gabbia, uno dei leader dello spogliatoio, lo sa molto bene. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport presso il ritiro di Perth in Australia, il centrale rossonero è stato interpellato sull'obiettivo seconda stella e ha fatto un discorso più ampio e generale sugli oneri e gli onori di vestire la maglia rossonera.
CHIUNQUE INDOSSI QUESTA MAGLIA HA L'OBBLIGO DI FARE IL MASSIMO
Le parole di Matteo Gabbia sugli obiettivi stagionali del Milan e se il traguardo condiviso da tutti può essere la seconda stella: "Penso di conoscere l’ambiente in cui sono e la società che rappresento. Chiunque indossi questa maglia ha l’obbligo di fare il massimo ovvero affrontare ogni partita per cercare di vincerla. Non si potrà sempre conquistare i tre punti, ma il nostro obiettivo deve essere quello di ottenere il meglio e toglierci belle soddisfazioni"
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