Gabbia: "Leao ha dato tantissimo al Milan: finché sarà qui, farà il meglio per il gruppo"

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Matteo Gabbia ha parlato di Rafael Leao e del futuro del portoghese

Pur con ruoli diversi, nella lontana stagione 2021/2022 Matteo Gabbia e Rafael Leao hanno condiviso la gioia dello Scudetto. E negli anni successivi sono stati i momenti di euforia e di sconforto che hanno celebrato e patito insieme. Il difensore e l'attaccante sono due tra i giocatori più longevi di questo Milan ed è stata inevitabile la domanda a Gabbia su Leao, nell'intervista che il calciatore italiano ha concesso alla Gazzetta dello Sport direttamente dal ritiro rossonero in Australia, a Perth.

LEAO HA DATO TANTISSIMO AL MILAN

Le dichiarazioni di Matteo Gabbia su Rafael Leao e il suo futuro: "Voglio molto bene a Rafa perché abbiamo condiviso un percorso lungo tanti anni nei quali ci sono state gioie e anche dispiaceri. Penso che abbia dato tantissimo a questa squadra e tutti qui gli vogliono bene. Poi ognuno è giusto che prenda le sue decisioni: le persone che rimangono al Milan devono farlo dando la priorità alla società e alla squadra. Sono sicuro che Rafa, finché sarà qui, farà il meglio per questo gruppo"