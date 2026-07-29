Caos Nazionale, i Presidenti di Serie A delusi Malagò accusato di "amichettismo"

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Nonostante siano arrivate le scelte su CT e DT, non si placano le polemiche sulla Nazionale: Malagò preso di mira dai Presidenti di Serie A

Nella giornata di ieri è stata posta la parola fine, apparentemente, sul caos Nazionale: il presidente federale Malagò dopo l'assemblea ha nominato Roberto Mancini come CT e Claudio Ranieri come DT; entrambi saranno presentati oggi in una conferenza stampa alle ore 18 a Roma. Non si sono placate affatto le polemiche, dopo l'addio di Maldini e Leonardo, dopo la confusione sulla scelta: anzi, forse sono aumentate. In particolare il malumore più grande è stato espresso dai presidenti di Serie A che sono rimasti delusi da Giovanni Malagò.

I PRESIDENTI DI A DELUSI DA MALAGÒ: AMICHETTISMO

In sede di campagna elettorale, i presidenti di Serie A hanno dato il loro appoggio a Giovanni Malagò, risultando decisivi nella corsa alla presidenza federale contro Giancarlo Abete. Oggi il Corriere della Sera parla di delusione generale per come Malagò ha gestito il tutto. Il presidente è accusato di "amichettismo" come riporta il CorSera e la Serie A si aspettava un approccio condiviso per la scelta del CT, con Antonio Conte che da molti era visto come il candidato ideale. Addirittura viene riportato che nella notte prima del Consiglio si era ipotizzata anche una mozione di sfiducia per Malagò. Tutto è rientrato con le parole di Ezio Simonelli, presidente di Lega Serie A, che ha diramato una nota in cui mostra il suo appoggio per i nuovi incaricati.