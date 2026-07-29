Dolcetti sull'esperienza al Milan con Allegri: "Bel lavoro ma lo abbiamo distribuito male: qualcosa è sfuggito"

vedi letture

Aldo Dolcetti, ex storico collaboratore di Massimiliano Allegri, ha provato a spiegare cosa secondo lui non è andato con il Milan la scorsa stagione

Sono passati ormai più di due mesi dal 24 maggio, giorno in cui il Milan ha perso una qualificazione Champions League che sembrava in tasca. Sconfitta in casa contro il Cagliari già salvo e addio al ritorno nell'Europa che conta, con conseguente licenziamento in tronco di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Goeffrey Moncada. Ed è proprio un ex collaboratore storico del tecnico a parlare, Aldo Dolcetti, l'anno scorso al Milan e quest'anno lasciato a casa dal Napoli per questioni relative al budget. Intervista alla Gazzetta dello Sport.

MILAN, L'ANNO SCORSO QUALCOSA È SFUGGITO

Aldo Dolcetti, ex storico collaboratore di Allegri, racconta cosa è andato storto con il Milan nel finale di stagione: "Ci siamo ritrovati a dover vincere per forza le ultime due partite, una cosa inammissibile. Siamo stati a lungo in alto, abbiamo fatto un bel lavoro, ma lo abbiamo distribuito in malo modo. Se nelle ultime dieci giornate perdi per sei volte, vuol dire che qualcosa piano piano è sfuggito"