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UFFICIALE: il Milan esercita il controriscatto per Camarda

UFFICIALE: il Milan esercita il controriscatto per CamardaMilanNews.it
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Oggi alle 18:19Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
fonte uslecce.it
Il Milan controriscatta Francesco Camarda dal Lecce: ora è ufficiale

Il Milan, come anticipato nei giorni scorsi (clicca QUI), ha esercitato il diritto di controriscatto per Francesco Camarda. Nei giorni scorsi il Lecce aveva esercitato il diritto di riscatto presente nell'accordo del classe 2008. Questo il comunicato diramato dalla società salentina.

"L’U.S. Lecce comunica che, dopo aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Francesco Camarda, l’A.C. Milan ha fatto valere il diritto di controopzione sul calciatore".