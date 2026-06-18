Calciomercato
UFFICIALE: il Milan esercita il controriscatto per Camarda
MilanNews.it
Il Milan controriscatta Francesco Camarda dal Lecce: ora è ufficiale
Il Milan, come anticipato nei giorni scorsi (clicca QUI), ha esercitato il diritto di controriscatto per Francesco Camarda. Nei giorni scorsi il Lecce aveva esercitato il diritto di riscatto presente nell'accordo del classe 2008. Questo il comunicato diramato dalla società salentina.
"L’U.S. Lecce comunica che, dopo aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Francesco Camarda, l’A.C. Milan ha fatto valere il diritto di controopzione sul calciatore".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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