Futuro Leao: ad oggi non c'è nessun top club inglese sul portoghese, l'unica offerta è quella del Galatasaray

vedi letture

Rafael Leao non ha voluto parlare del suo futuro. Il portoghese sogna la Premier, ma per ora non c'è nessun top club inglese su di lui

Dopo l'1-1 del suo Portogallo contro il Congo, Rafael Leao ha parlato così del suo futuro: "Se l'arrivo di Ruben Amorim mi spinge a restare al Milan? Adesso penso solo al Mondiale e ad aiutare la mia nazionale. Quando saranno finiti i Mondiali penserò al mio futuro".

In merito al futuro di Leao, Claudio Raimondi ha spiegato a SportMediaset su Italia Uno che il giocatore ha già ribadito più volte di voler andare via e anche Gerry Cardinale ha fatto filtrare che il portoghese è sul mercato. Il problema è che se non fa vedere buone cose al Mondiale sarà difficile che possano arrivare offerte da top club, in particolare dalla Premier League che resta il suo sogno. Ad oggi l'unica proposta concreta e reale è quella del Galatasaray. Da capire se l'arrivo del connazionale Ruben Amorim in panchina potrà far cambiare idea a Leao sul suo futuro.