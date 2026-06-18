Milan, la permanenza di Maignan e Rabiot non è affatto scontata

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Felici per l'esordio vincente al Mondiale con la Francia, Rabiot e Maignan potrebbero salutare il Milan questa estate

Mike Maignan e Adrien Rabiot sono contenti per l'esordio vincente della loro Francia ai Mondiale con il 3-1 al Senegal. In questo momento, i due sono concentrati solo sulla competizione iridata, ma nelle prossime settimane si parlerà dei due francesi anche in chiave mercato perchè per entrambi la permanenza al Milan non è affatto scontata.

A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che il centrocampista potrebbe anche restare a giocare in Italia visto che potrebbe raggiungere Max Allegri al Napoli, mentre il portiere, nonostante sia il capitano e abbia un contratto rinnovo da poco fino al 2031, potrebbe salutare se dovesse arrivare un'offerta superiore ai 30 milioni di euro. Su di lui c'è per esempio il Chelsea che è alla ricerca di un portiere di alto livello.