Romano sul futuro di Modric: "Ora pensa solo al Mondiale e alla Croazia, ha messo in stand-by il Milan"

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Le parole di Fabrizio Romano sul futuro di Luka Modric con la maglia del Milan. La scelta potrebbe arrivare dopo il mondiale in America

Intervenuto poco fa su DAZN, il celebre giornalista ed esperto di trattative Fabrizio Romano ha parlato così di Luka Modric e del suo futuro. Il campione croato sarà in campo tra pochi minuti nel suo esordio mondiale contro l'Inghilterra. Una domanda però attanaglia tutti i tifosi rossoneri: Modric resterà ancora al Milan nella prossima stagione? Romano ne ha parlato così:

FABRIZIO ROMANO SUL FUTURO DI MODRIC

"E' chiaro che le ultime vicende che hanno visto il Milan e i suoi dirigenti non hanno aiutato la scelta di Luka Modric, che in questo momento ha praticamente messo in stand-by tutto il suo futuro col calcio giocato. Non sappiamo ancora cosa intenderà fare Modric, sicuramente però ha una specie di promessa, di patto con Florentino Perez col Real Madrid per poter, quando smetterà di essere giocatore, diventare un dirigente del Real Madrid. Luka era molto legato anche a Massimiliano Allegri, che ha spesso elogiato. Ad oggi c'è prima la Croazia e il mondiale, poi comunicherà la sua decisione...".