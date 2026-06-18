Milan, dai prestiti rientreranno anche Bennacer, Musah e Chukwueze ma non resteranno

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Ci sono alcuni giocatori che rientreranno al Milan dai rispettivi prestiti, ma il loro futuro sarà lontano da Milanello: si tratta di Bennacer, Musah e Chukwueze

Se alcuni sono stati riscattati, come Alex Jimenez, Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo, ci sono però diversi giocatori che rientranno al Milan dai rispettivi prestiti. Tra questi ci sono per esempio Ismael Bennacer, Yunus Musah e Samuel Chukwueze, i quali non sono stati presi a titolo definitivo rispettivamente da Dinamo Zagabria, Atalanta e Fulham. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, si tratta di profili che hanno un peso non indifferente a bilancio e che, salvo diverse indicazioni da parte del neo tecnico Ruben Amorim, sono destinati a lasciare il club di via Aldo Rossi perchè non fanno parte del progetto sportivo rossonero.

IL MILAN E IL CASO DEI PRESTITI NON RISCATTATI

Se alcuni riscatti sono andati in porto come per esempio quelli di Alex Jimenez, Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo, che hanno portato circa 26 milioni di euro nelle casse del Milan, ci sono nove giocatori che dal 1° luglio torneranno ad essere ufficialmente dei giocatori rossoneri. Si tratta di Ismael Bennacer, Yunus Musah, Filippo Terracciano, Warren Bondo, Samuel Chukwueze, Christian Comotto, Francesco Camarda, Kevin Zeroli e Alphadjo Cissé.