Milan, un anno dopo la priorità sul mercato è sempre la stessa

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Un anno dopo la priorità del Milan sul mercato è sempre la stessa, vale a dire un grande centravanti. Ma senza dirigenza per ora il mercato è bloccato

Il mercato del Milan deve ancora iniziare, ma non potrà iniziare fino a quando non verrà scelto il nuovo direttore tecnico e il nuovo direttore sportivo. Il tempo stringe perchè c'è tanto da fare per accontentare le richieste del nuovo allenatore Ruben Amorim che, un anno dopo, ha la stessa priorità dell'estate scorsa di Max Allegri, vale a dire un grande centravanti fisico alla Giroud. In quella campagna acquisti arrivò a fine agosto Christopher Nkunku che però ha completamente altre caratteristiche, mentre a gennaio l'allora ds Igli Tare ha provato a porre rimedio con il prestito di Niclas Fullkrug, che però non ha convinto e non è stato riscattato dal West Ham.

Anche la priorità di Amorim è un grande nove che possa assicurare un numero importante di gol. Negli ultimi giorni stanno circolando i primi nomi come per esempio quello del portoghese Gonçalo Ramos del PSG oppure quello di Darwin Nunez che milita in Arabia Saudita. Ma fino a quando non verrà scelta la nuova dirigenza non potrà partire nessuna trattativa.