Calciomercato Hjulmand ha un patto con lo Sporting per partire: il Milan può contare sulla persuasione di Amorim

vedi letture

Il Milan è dato come per interessato a Morten Hjulmand, pupillo di Ruben Amorim allo Sporting: il tecnico può convincerlo

Morte Hjulmand è uno dei nomi più caldi di questa estate di calciomercato prossima a scaldarsi a partire dal 29 giugno, quando le trattative apriranno in via ufficiale. Il centrocampista danese ex Lecce, classe 1999 e capitano dello Sporting Club di Lisbona, è finito sulla lista di diversi club europei che lo vorrebbero strappare ai Leoes. Questa mattina dal Portogallo, il quotidiano A Bola parla della situazione relativa al mediano e sottolinea alcuni aspetti che potrebbero interessare anche il Milan, club interessato per via di Ruben Amorim.

AMORIM PUÒ CONVINCERE HJULMAND

Secondo quanto viene riferito, dopo la scorsa estate in cui lo Sporting Club decise di non cedere Hjulmand, cercato soprattutto dalla Juventus, il giocatore e il club hanno stretto un patto non scritto sulla possibilità di partire quest'estate a un prezzo inferiore rispetto alla clausola di 80 milioni. Per questo il prezzo del giocatore, oggi, si attesta sui 40-50 milioni. Ora, il Milan difficilmente investirà una tale cifra, considerando quanto deve rinforzare la rosa, ma i colleghi portoghesi sottolineano come il rapporto di Amorim e Hjulmand sia fantastico e che il neo tecnico rossonero potrebbe persuaderlo a forzare la mano per il club rossonero. C'è interesse anche dalla Premier League e dall'Atletico Madrid.