Nuovo ds Milan, spunta un nuovo nome: contatti con Domenico Teti
MilanNews.it
Spunta un nuovo nome per il ruolo di nuovo direttore sportivo del Milan: si tratta di Domenico Teti, ex dirigente del Wolverhampton
Il Milan continua la ricerca del suo nuovo direttore sportivo che dovrà prendere il posto di Igli Tare, licenziato lo scorso 25 maggio dopo che la mancata qualificazione in Champions League della squadra rossonera. Nelle ultime ore, è spuntato un nuovo nome per il Diavolo: il club di via Aldo Rossi avrebbe infatti avuto dei contatti con Domenico Teti, ex ds di Wolverhampton, Novara e Sampdoria. Lo riferisce Sky.
Teti è uno dei profili che stanno valutando Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli. Oltre a lui in corsa c'è sempre Devin Ozek, ex dirigente del Fenerbahçe, ma attenzione anche alla possibile promozione in prima squadra di Jovan Kirovski, che in questo momento si occupa del progetto Milan Futuro.
Pubblicità
Calciomercato Milan
CalciomercatoHjulmand ha un patto con lo Sporting per partire: il Milan può contare sulla persuasione di Amorim
Quando è stato chiesto a Leao del Milan e del suo futuro incerto, l’addetto stampa portoghese gli ha imposto il silenzio
Il club è diventato una cavia sperimentale. Si naviga a vista, mare mosso e scarsa visibilità. Ma non si era detto che Scaroni avrebbe taciuto? di Luca Serafini
Le più lette
1 Clamoroso attacco del NY Times a Ibrahimovic: "Non conosce nulla di specifico su molte squadre o sui loro giocatori"
2 F. Terracciano: "Con Conceiçao un regime militare, i compagni meno disciplinati lo soffrivano molto di più"
3 Il club è diventato una cavia sperimentale. Si naviga a vista, mare mosso e scarsa visibilità. Ma non si era detto che Scaroni avrebbe taciuto?
4 Di Marzio: "DS Milan, Ozek tra i primi posti in lista. Non da escludere una promozione di Kirovski"
18/06 Inghilterra in grande spolvero (4 a 2 alla Croazia). Stecca il Portogallo di CR7 (1 a 1 con il Congo)
Primo Piano
Primo PianoIpotesi Amorim manager all'inglese. È un rischio: allo United e con Pioli non è andata bene
Gestione di Milanello fondamentale, senza direttore sportivo manca operatività sul campo: da dopo Maldini un vuoto preoccupante
Primo PianoDieci giorni all'inizio del calciomercato: non bastano Calvelli, Kirovski e Gardiner per costruire la rosa
Carlo PellegattiFinalmente adesso si capirà!! Amorim e Krösche. Cardinale, investimenti, tifosi e… Mbappé.
Pietro MazzaraPrimo PianoGerry, ma quanto costa sta rivoluzione dirigenziale al Milan? Amorim firma oggi
ESCLUSIVA MN - Caressa: "Ibrahimovic cominci a lavorare per il Milan. Rangnick l'uomo giusto, ma ad una condizione"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com