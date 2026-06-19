Nuovo ds Milan, spunta un nuovo nome: contatti con Domenico Teti

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Spunta un nuovo nome per il ruolo di nuovo direttore sportivo del Milan: si tratta di Domenico Teti, ex dirigente del Wolverhampton

Il Milan continua la ricerca del suo nuovo direttore sportivo che dovrà prendere il posto di Igli Tare, licenziato lo scorso 25 maggio dopo che la mancata qualificazione in Champions League della squadra rossonera. Nelle ultime ore, è spuntato un nuovo nome per il Diavolo: il club di via Aldo Rossi avrebbe infatti avuto dei contatti con Domenico Teti, ex ds di Wolverhampton, Novara e Sampdoria. Lo riferisce Sky.

Teti è uno dei profili che stanno valutando Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli. Oltre a lui in corsa c'è sempre Devin Ozek, ex dirigente del Fenerbahçe, ma attenzione anche alla possibile promozione in prima squadra di Jovan Kirovski, che in questo momento si occupa del progetto Milan Futuro.