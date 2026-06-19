Guidi: "Cardinale è convinto che il mercato potrà rinforzare e rifinire la rosa del Milan, di certo non portarle via uno dei pezzi fondamentali"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul nuovo Milan di Amorim e sulla gestione di Cardinale.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul nuovo Milan di Amorim e sulla gestione di Cardinale: "Ruben Amorim è diventato ufficialmente l’allenatore del Milan dopo tre settimane di colloqui e incontri. "Pare si sia creata una chimica speciale tra il tecnico portoghese e il proprietario Gerry Cardinale, che ha condotto il casting in prima persona ed è deciso a occuparsi sempre di più del club dopo quattro anni in cui ha (troppo, secondo lui) delegato ad altri. Il profilo è quello che cercava: un tecnico in grado di proporre un calcio d’attacco, molto più spettacolare, con transizioni veloci, che si pone sempre l’obiettivo di vincere piuttosto che di non perdere. Il cambio di filosofia con l’ultima gestione Allegri è netto. Non solo, Amorim è stato scelto per valorizzare e lanciare i giovani, in uno sforzo molto più coordinato con i settori giovanili, la Primavera e Milan Futuro".

AMORIM AL MILAN: LA CONVINZIONE DI CARDINALE

"Anche perché, sia nella convinzione del numero uno di RedBird che del nuovo tecnico, la squadra - spiega Guidi sul nuovo Milan - ha già un’ottima base per competere. Il mercato potrà rinforzarla e rifinirla, di certo non portarle via uno dei pezzi fondamentali. Cardinale e Amorim, infatti, sono d’accordo nel giudicare Christian Pulisic assolutamente incedibile. Gli ultimi, deludenti mesi della stagione appena ultimata sono considerati un caso. In una nuova struttura, Capitan America potrà tornare l’asso che ha trascinato il Milan per larghi tratti negli ultimi tre anni. Ma attenzione, se Amorim ha un buon giudizio dei giocatori che dovrà allenare, è anche vero l’inverso. L’indiscrezione, infatti, è che il gruppo squadra - nella chat comune di whatsapp - abbia commentato molto favorevolmente la nomina in panchina dell’ex Sporting e Manchester United. La sensazione, anche per molti dei protagonisti, è quella che si possa davvero aprire un nuovo ciclo".