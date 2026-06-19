Calciomercato VIDEO MN - Guernier in sede per firmare il contratto con il Milan

vedi letture

Il classe 2007 Aurelien Guernier è arrivato a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà al club rossonero

Il primo acquisto del Milan in questa sessione di calciomercato estiva, che comincerà ufficialmente tra dieci giorni il prossimo 29 giugno, è il giovane classe 2007 inglese Aurelien Guernier. Il centrocampista offensivo arriva a titolo definitivo dal Birmingham City, squadra di Championship inglese dove si è fatto conoscere in passato anche uno come Jude Bellingham. Ieri prima giornata milanese con l'iter di visite mediche e idoneità sportiva, oggi come mostrato nel video dell'inviato di MilanNews.it, Guernier è arrivato da pochi minuti a Casa Milan per mettere la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero.

Nell'ultima stagione in Inghilterra, si è diviso tra l'U18 e l'U21 del Birmingham City. Tra campionato e coppa ha giocato un totale di 25 partite segnando 3 gol e fornendo 3 assist. Attaccante, in campo può svariare in tutte le posizioni del fronte offensivo. Il classe 2007 si unirà inizialmente al progetto Milan Futuro.