Milan, su Guernier c'era anche un ex club di Ruben Amorim

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Aurelien Guernier è il primo colpo del mercato estivo del Milan. Su di lui c'era anche lo Sporting Lisbona, ex club di Ruben Amorim

Dopo le visite mediche di ieri, oggi Aurelien Guernier, centrocampista offensivo classe 2007, ha firmato il suo nuovo contratto con il Milan. Il giovane talento inglese, che inizialmente si unirà al progetto Milan Futuro, arriva a zero dal Birmingham City visto che il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. Nell'ultima stagione in Inghilterra, si è diviso tra l'U18 e l'U21 dela squadra inglese, collezionando in tutto, tra campionato e coppa, 25 presenze e segnando anche tre gol.

Su Guernier, essendo svincolato, c'erano diversi club, tra cui anche l'ex squadra del nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim: stiamo parlando dello Sporting Lisbona che era interessato anche lui al giocatore in uscita a parametro zero del Birmingham City. Lo riferisce A Bola che aggiunge che l'inglese dovrebbe aver firmato un contratto triennale con il Diavolo.