Di Marzio: "Allegri voleva Bouaddi, ma Furlani a centrocampo aveva già preso Ricci"

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Nel corso del suo podcast per TMW, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso raccontando un retroscena su Bouaddi del Lille.

Nel corso del suo podcast in collaborazione con TuttoMercatoWeb, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso raccontando un retroscena su Bouaddi del Lille: "Forse la prima vera grande stella o stellina del Mondiale è Bouaddi, classe 2007, ne stanno parlando tutti, centrocampista del Lille, della Nazionale del Marocco, che ha portato a spasso praticamente il centrocampo del Brasile, fatto di nomi, di peso, ma sicuramente di un passo diverso rispetto al marocchino con i capelli lunghi, che è stato assolutamente il dominatore e gladiatore del centrocampo. C'è un retroscena che riguarda Bouaddi: Bouaddi adesso è chiaramente nella lista di tutti, tutti parlano di Bouaddi, tutti vorrebbero Bouaddi nella propria squadra, Bouaddi a L'Arsenal, Bouaddi a Chelsea, Bouaddi a Real Madrid, Bouaddi a Barcellona, Bouaddi dappertutto".

BOUADDI AL MILAN: IL RETROSCENA DI DI MARZIO

"In realtà - racconta Gianluca Di Marzio su Bouaddi del Lille - l'anno scorso, quando Massimiliano Allegri preparò una lista di rinforzi per il Milan, a centrocampo c'era il nome di Bouaddi. Massimiliano Allegri con il suo staff di scouting aveva già inserito il centrocampista oggi stella del Mondiale in quello che sarebbe stato secondo lui il centrocampo del futuro. Boadie rappresentava una grande occasione in quel momento, il Milan però in quel reparto aveva già preso Ricci".