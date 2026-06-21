MN - Sebastiano Rossi sicuro: “Portiere ruolo cruciale, l’istinto senza la tecnica non serve a molto”

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Sebastiano Rossi, storico portiere rossonero, è stato intervistato nell’ultima puntata di Derbyssimo Legends x MilanNews.

Nel corso del terzo appuntamento del podcast "Derbyssimo Legends x MilanNews", Stefano Fisico e Stefano Eranio hanno intervistato Sebastiano Rossi, storico portiere che ha vestito la maglia rossonera dal 1990 al 2002, vincendo, da protagonista, 5 campionati italiani, 3 Supercoppa Italia, 1 Coppa Intercontinentale, 2 Supercoppa UEFA, 1 Champions League ed ha raggiunto il record d'imbattibilità con 929 minuti senza subire gol. Di seguito alcuni estratti della sua intervista.

C'è qualcosa che ti è stato detto che non hai accettato?

"No, assolutamente, perché quando non era come pensavo la prendevo nel modo giusto, era un aggiornamento per me e grazie ad avere avuto delle persone che mi hanno insgenato e fatto capire dobve sbagliavo"

Il portiere è più solo o più responsabile?

"È un ruolo di grande responsabilità, non è solo, assolutamente. Però ha grandi responsabilità perché se sbaglia il portiere è gol, se sbaglia l'attaccante, se prende palo o traversa o calcia fuori va bene. È un ruolo di rendimento nel senso che, un attaccante fa 15 gol nel girone d'andata e in quello di ritorno non la becca mai, rimangono comunque i 15 gol. Il portiere ti fa un girone d'andata dove ti salva 3-4 partite e nel girone di ritorno ti sbaglia 1-2 partite, è un portiere normale. Quando poi non prendi tanti tiri in una partita devi essere più concentrato, è fondamentale, e questo lo impari quando giochi per una grande squadra. Lo sai che per me prendere gol era come ricevere una pugnalata, non lo accettavo nel modo più assoluto. Capisco che in una grande squadra non è facile vivere a lungo, sei su un binario, non puoi perdere di vista nulla, sono quei 90 minuti più tutta la settimana, non è facile"

Paravi più per istinto o per controllo?

"L'istinto secondo me ti può aiutare, però secondo me l'istinto non ti porta lontano. Nel senso che altrimenti non esisterebbero gli allenatori dei portieri, io credo che la tecnica sia fondamentale, e la tecnica si impara"