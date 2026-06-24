Calciomercato Nè Sporting, nè Hjulmand hanno ricevuto offerte dal Milan: i rossoneri hanno altre priorità

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Il Milan non si è fatto avanti ufficialmente per Morten Hjulmand, pupillo di Amorim: attualmente il club rossonero ha altre priorità e risorse limitate

Neanche era stato ufficializzato Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan e già il centrocampista danese Morten Hjulmand, capitano dello Sporting Club di Lisbona e arrivato in Portogallo dal Lecce proprio con l'attuale tecnico rossonero sulla panchina dei Leoes, veniva accostato al club milanista come possibile rinforzo. Amorim non ha mai nascosto il suo apprezzamento per Hjulmand che è divenuto una pedina fondamentale del suo scacchiere e gli ha dato anche i gradi di capitano, appunto. Eppure non c'è mai stato un vero approccio del Milan in queste settimane.

MILAN, NESSUN CONTATTO PER HJULMAND

A riportare questa notizia è A Bola, giornale portoghese, che riferisce come nè lo Sporting Club, nè Hjulmand stesso hanno ricevuto proposte o avuto contatti con il Milan. Il danese sa di poter liberarsi a circa la metà della sua clausola, 40-50 milioni a fronte degli 80, ed è proprio questo uno dei motivi per cui i rossoneri non si sono fatti avanti: hanno altre priorità e non vogliono spendere così tanto per un centrocampista difensivo. Cercano piuttosto un centravanti o un esterno destro a piede invertito.