Marchetti: "Atalanta, Jashari piace molto e non sottovaluterei neanche Ricci"

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Luca Marchetti racconta dell'interesse dell'Atalanta per Jashari e per Samuele Ricci

Con il Milan che ha finalmente stabilito come sarà strutturato a livello dirigenziale presto potrà partire il mercato rossonero, sia in entrata che in uscita. Luca Marchetti, durante il suo collegamento con Sky Sport 24, racconta dell'interesse dell'Atalanta non solo per Jashari, ma anche per Samuele Ricci. Queste le sue dichiarazioni:

ATALANTA SU JASHARI E RICCI, LE ULTIME DA LUCA MARCHETTI

“Dove l’Atalanta interverrà soprattutto sarà a centrocampo: lì avrà bisogno di rinforzarsi e cambiare anche le caratteristiche dei giocatori. Sicuramente Jashari è un obiettivo, piace molto. Sempre guardando in casa Milan non sottovaluterei anche Ricci, che ha fatto molto bene al Torino e meno bene al Milan. Potrebbe aver bisogno dell’Atalanta per potersi ristabilire e reimporre nel panorama calcistico nazionale proprio in quel ruolo così delicato su cui Sarri costruisce la propria squadra”.