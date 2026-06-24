Moretto: "Non risulta che il Milan abbia presentato ad oggi un’offerta scritta per Everton Araujo"

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Dal Brasile si parla di un'offerta del Milan per il centrocampista del Flamengo Everton Araujo: Matteo Moretto non ha trovato riscontri

Nel pomeriggio si è fatto largo con forza un rumor, proveniente dal Brasile, su un'offerta da 15 milioni del Milan per Everton Araujo, giovane centrocampista del Flamengo. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa sapere che al momento questa notizia non ritrova riscontri concreti. Le sue parole:

“Abbiamo verificato, Everton Araujo centrocampista del Flamengo per cui si dice che il Milan abbia offerto 15 milioni… Ma verificando la notizia, anche grazie al lavoro di Fabrizio, non ci risulta che il Milan abbia presentato ad oggi un’offerta scritta per questo calciatore. Ad oggi è un profilo che terrei molto basso”.