Moretto: "Non risulta che il Milan abbia presentato ad oggi un’offerta scritta per Everton Araujo"
MilanNews.it
Dal Brasile si parla di un'offerta del Milan per il centrocampista del Flamengo Everton Araujo: Matteo Moretto non ha trovato riscontri
Nel pomeriggio si è fatto largo con forza un rumor, proveniente dal Brasile, su un'offerta da 15 milioni del Milan per Everton Araujo, giovane centrocampista del Flamengo. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa sapere che al momento questa notizia non ritrova riscontri concreti. Le sue parole:
“Abbiamo verificato, Everton Araujo centrocampista del Flamengo per cui si dice che il Milan abbia offerto 15 milioni… Ma verificando la notizia, anche grazie al lavoro di Fabrizio, non ci risulta che il Milan abbia presentato ad oggi un’offerta scritta per questo calciatore. Ad oggi è un profilo che terrei molto basso”.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Via Aldo Rossi-Downtown Manhattan. Come Gene Hackman. Sfogliando Skyscanner. Un verso di Leopardidi Carlo Pellegatti
Le più lette
2 L'avv. Autieri: "La rivoluzione del Milan non è solo del Milan, ma potrebbe essere di un intero sistema"
Primo Piano
Antonio VitielloPrimo PianoCardinale, quante contraddizioni. Perso un mese per scegliere male. Chi sosterrà Amorim? L’influenza di Ibra…
Pietro MazzaraPrimo PianoClamoroso: stop ai casting! Tutti i nomi della struttura sportiva del Milan. Il magic touch di Cardinale è già un all-in
Dieci giorni all'inizio del calciomercato: non bastano Calvelli, Kirovski e Gardiner per costruire la rosa
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com