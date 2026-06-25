Milan a caccia di un grande centravanti: nel mirino Gonçalo Ramos e Nicholas Jackson

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Il Milan deve prendere un grande attaccante da regalare a Ruben Amorim: i nomi più caldi ad oggi sono quelli di Ramos e Jackson

Una delle priorità del Milan, forse la più importante, in questo mercato estivo è senza dubbio prendere un grande centravanti. Il neo allenatore rossonero Ruben Amorim lo ha messo in cima alle cose che servono per rinforzare la squadra milanista. Ad oggi i nomi più chiacchierati sono quelli di Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain e di Nicolas Jackson, attaccante di proprietà del Chelsea che in questa stagione ha giocato in prestito al Bayern Monaco.

Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che i tedeschi hanno deciso di non riscattarlo, ma il suo futuro non sarà a Londra in quanto non sembra far parte dei piani del nuovo allenatore dei Blues, Xabi Alonso. E per questo la nuova struttura societaria del Diavolo sta pensando anche a lui per rinforzare l'attacco di Amorim.